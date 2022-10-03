Bakan Soylu'dan CHP liderine tepki: “Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu'nun "Özür dilemeli" sözlerine tepki göstererek, “Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık basın odasında açıklamalarda bulunan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında söylediği "Özür dilemeli" sözleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Bu sabah itibarıyla Kılıçdaroğlu, Mersin Mezit'teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp hem CHP'den hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Hem milletimizden hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliği ile terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir” diye konuştu.

Mersin'de polisevine gerçekleştirilen saldırı hakkında da bilgi veren Soylu, “Saldırının katliama dönüşmesini engelleyen Sedat Gezer şehit, bir kahraman polisimiz ise gazi olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, kahraman arkadaşlarımızın, çevredeki diğer polislerimizin ve oradaki devriye gezen bekçilerimizin müdahalesi sonucu yaralanmış, ardından yanlarında getirdikleri bombaları patlatmaları sonucu parçalanarak etkisiz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP'nin yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'na da değinen Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden, anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek aslında büyük bir felaketin kendileri için kapısını aralamaktadırlar. Patlamanın ilk anından itibaren ilk tezviratlar arka arkaya geldi. Birinci tezvirat CHP kadrolarından, ilk tezvirat ‘IŞİD'liler yaptı', ikinci tezvirat yine kendi kadrolarından ‘bir kadın polis cinnet geçirdi ve etrafı tarıyor.' Bunu gerçekleştirerek yapmak istedikleri amaç şuydu; PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, ayrıca CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda ismi geçen MLKP terör örgütü üyesi Bayram Namaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonuyla Suriye'de öldürüldüğünü dile getirdi. Soylu, DHKP-C terör örgütüne bağlı Cihan Gün, Naciye Yavuz isimli teröristlerin de ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda isminin geçtiğini ve etkisiz hale getirildiklerini açıkladı. Soylu, listede 91 PKK-KCK'lı, 17 MLKP'li, 9 DHKP-C'li ve diğer terör örgütleri mensubu olduğunu dile getirdi.