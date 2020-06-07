İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu'dan duygulandıran İdlib paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir program sırasında İdlib’de yaşanan dramı gözleriyle gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için yaptıklarını görünce "iyi ki" dediğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir program sırasında İdlib'de yaşanan dramı gözleriyle gördüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıklarını görünce "iyi ki" dediğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah'ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun..."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.