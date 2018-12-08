Bakan Soylu'dan gençlere nasihat:

Ankara'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fuarı gezerek, stantlarda bilgi aldı ve öğrencilere seslendi. Bakan Soylu gençlere, "Bir çok çalışmak lazım, iki karar almaktan korkmamak lazım, üç de takip etmek lazım" uyarısında bulundu.

ATO Congressium'da düzenlenen fuarda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet, jandarma, sahil güvenlik; biz üçünün güçlerini birleştirdik. Dönem dönem bunu TSK ile dönem dönem Milli istihbarat teşkilatı ile birleştiriyoruz, verileri birleştirdik. Şu ana kadar birbirinde olan veriler ve birbirinin verilerini görmemesi nedeniyle yaklaşık Temmuzun yirmisinden itibaren sadece bin suçluyu birbirlerinin verilerini görüp suç işlediklerinde el izleri, parmak izleri ve diğer kriminal laboratuvarların çıkardıkları izleri emniyet, jandarmayı görmediği için, jandarma emniyeti görmediği için kimin suçlu olduğunu tespit edemediğimiz bir durumu döndürdük şimdi birbirlerinin aynı veri havuzundan istifade edebilmelerini sağladık. Bu da bir verimlilik. Yani, entegrasyon ve koordinasyon” dedi.

Soylu, “Yine bir çok alanda verimlilik elde ettik. Örneğin, "Açık Kapı" bir verimlilik projesidir” ifadesini kullandı.

Nüfus kağıdında 5+1 gün süre

“Biz verimlilik çağında olduğumuz gibi aynı zamanda bir teknoloji çağındayız. Teknolojiden de istifade etmemiz lazım” diyen İçişleri Bakanı Soylu, “Normalde 8-9 günde giderdi nüfus kağıdına müracaat ettiği zaman vatandaşlarımızın eline, biz bir standart koyduk. Dedik ki '5+1 gün.' Nedir bu 5+1 gün, müracaat ettiğiniz zaman 5+1 günde eline ulaşmış olacak. 5 gün şehir merkezlerinde, bir gün de daha uzak noktalara ama onun için birtakım verimlilik adımları atmak lazım. Paketlerin 50 bin, 100 bin, belki 150 200 okunması lazım. Buna ait planlamaları yapıldı. Bu da bir mühendislik ve biz şu anda 5+1 günde nüfus kağıtlarını vatandaşa gönderiyoruz” dedi.

Araç tescilleri için noterlerle anlaşma

Bakan Soylu, araç tesciline ilişkin işlemlerde de noterlerle anlaştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Yine bir verimlilik hamlesi, örneğin; vatandaş emniyete gidiyor, emniyetin başka işleri var, polisimizin başka işleri de var, daha ziyade güvenlik işleri var ama araba tescilleri orada olacak. Bir emniyet binasına birisi girdiği zaman bir-ray'den geçecek, sağını solunu arayacaklar çünkü kimin gelip kimin gelmediğini güvenlik arkadaşlarımız da tedbir olsun diye bakmak durumundalar. Biz şimdi onu oradan çıkardık, noterlerle bir anlaşma imzaladık. Bir arabanın ruhsatını verirken iki tane kağıt veriyorlardı. İkisinin o günkü fiyatı, bir yıl önceyle söylüyorum, 250-260 civarındaydı. Biz o iki kağıdı, arabanın ruhsatının kapı içerisindeki iki kağıttan bir tanesini iptal ettik. Bir tanesini de ötekisinin içine yokduk. 117 lira vatandaşımıza kazandırdık. Kendimiz de kağıtlardan kazanmış olduk.”

Soylu, noterlere kimlik okuma aparatı konulacağını kaydederek, “Yeni alınan kimlik kartlarıyla noterlere gidildiğinde orada o kimlik okuma kartlarına kimlik okutulacak. Böylece orada da sahte birtakım işlerin önüne geçmiş olacağız.”

'Ortak Politika Belgesi'ni de anlatan Soylu, bu belgelerin işlevini anlattı.

Kendisini dinleyen üniversite öğrencilerine tavsiyeler de veren soylu Soylu, "Bir çok çalışmak lazım, iki karar almaktan korkmamak lazım, üç de takip etmek lazım. Biraz önce söylediğim gibi; izlemek, değerlendirmek, eğer düzelticilik yapmak gerekiyorsa düzelticilik ortaya koymak lazım. Bir şey daha söyleyeyim, siz genç insanlarsınız. Hata yapmaktan korkmayın. Hata insanlara mahsustur. Hatadan yoksun, Allah'tır” dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun için ne kadar doğru adım atmak isteniyorsa, yine sizin hayatınıza bir tecrübe olarak nakledebilirim, ön hazırlıklarınızı iyi yapın. Çok çalışmak esastır. Çok çalışmak sadece işi doğru yapmak anlamında değil, bir kuralımız daha var. Allah çalışanın yanındadır.”