Bakan Soylu'dan jandarma ekiplerine tebrik

Bakan Soylu sosyal medya hesabından, ülkeye giriş yapan tırda uyuşturucu olduğunu tespit eden ve ardından yürütülen başarılı operasyon ile uyuşturucu maddelerin ülkeye girişini engelleyen Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti. Bakan Soylu, tebrik mesajında “Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde tırın içerisinde 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin, 460 kilo ecstasy, 760 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildiği bildirildi.