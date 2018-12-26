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Bakan Soylu'dan Kırşehir'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir’deki otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sabaha kadar Kırşehir’de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir'deki otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sabaha kadar Kırşehir'de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik. Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95km) yol hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği ilk tespitler" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'deki hesabından Kırşehir'deki otobüs kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Sabaha kadar Kırşehir'de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik. Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95km) yol hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği ilk tespitler. Lütfen bu acılara son verelim. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.



Olay


Kırşehir'den Ankara yönüne giden 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrilmişti. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

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