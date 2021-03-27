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Bakan Soylu'dan merak uyandıran paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımı merak uyandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı “30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımı merak uyandırdı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Üzerinde “30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu'nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu'nun paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.

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