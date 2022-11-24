Bakan Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu'nun paylaşımında, “Ömrünü eğitime adayan kıymetli öğretmenlerimiz; sizlere minnettarız. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize ve bugün aramızda olmayan tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” ifadeleri yer verdi.