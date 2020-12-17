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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar’ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar'ın ailesini ziyaret etti.


Barış Pınarı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu Şehit olan Oğuzhan Anar'ın Ankara'daki evini ziyaret etti. Bakan Soylu, Şehit Oğuzhan Anar'ın ailesine taziyede bulundu. Ziyarete yönelik İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şehit ailelerimizin metaneti, vakur duruşu. Bizler ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin, şehit ailelerimizin hakkını ödeyemeyiz" ifadeleri kullanıldı.

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