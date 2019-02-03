Bakan Soylu'dan şehit evine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Kaşaltı'nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti. Soylu, burada Kaşaltı'nın babası Hüseyin, annesi Satı ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi.