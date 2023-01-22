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Bakan Soylu'dan şehit korucu Nimet Encu'nun ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Uludere Gülyazı köyünde Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu’nda şehit düşen Nimet Encu’nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Uludere Gülyazı köyünde Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu'nda şehit düşen Nimet Encu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asil milletin asil evlatları... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu'nda şehit düşen kahraman korucumuz Nimet Encu'nun taziyesindeyiz. Ailemizin vakur duruşuna minnettarız. Rabbim bizleri, şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

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