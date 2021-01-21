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Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalması hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "45 gündür anam hastanede, Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir kullanıcının annesine küfür etmesine ve adli kontrol serbest kalmasına tepki gösterdi. Soylu paylaşımında, “45 gündür anam hastanede Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım” ifadelerini kullandı.

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