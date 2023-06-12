Bakan Tekin: “Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum”

Öğretmen arkadaşlarımızdan vakti olanlar gelsin, sohbet edelim, değerlendirme yapalım. Öğretmen arkadaşlarla istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Burada bayrak törenine katılarak öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan tekin, ardından okulda görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Okul ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlamasının ardından 3 kez okul ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Geçmişte MEB Müsteşarlığı görevinde her hafta birkaç okul ziyaret ettiğini kaydeden Tekin, her işi istişareyle, ilgili kişilerle konuşup yaptıklarını belirterek, “Birlikte hareket etmedikten sonra bir sonuç elde edemeyeceğimize inanıyorum. Bu iş yapma tarzı. Şimdi de öyle başladık, inşallah öyle devam eder” dedi.

“Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum”

Öğretmenlerle yaptıkları istişareleri kurumsal hale getireceklerini aktaran Tekin, “Her ayın ilk cumartesisi, pazarı olabilir öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta, konferans salonumuzda açık kapı. Öğretmen arkadaşlarımızdan vakti olanlar gelsin, sohbet edelim, değerlendirme yapalım. Buna bir isim vermedik ama öğretmenlerle istişare günü, Öğretmenler Günü'nü bir gün olmaktan çıkarıyoruz gibi bir şeyler söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Öğretmen arkadaşlarla istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz”

Tekin, şöyle devam etti:

“Bundan sonraki tüm işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz ve öğretmen arkadaşlarımızla çok daha yakın çalışacağız. Bunu çok istiyorum. Bizim fark edemediklerimizden bahsettiler. Mesela biraz önce içerideki arkadaşlarımız, güzel sanatlar lisesinden mezun olan arkadaşların lisans programlarına yerleşmesinde küçük bir teknik problemden bahsettiler. Bu tür şeyler bizi zenginleştirecek, daha doğru ve daha güzel şeyler yapmamızı sağlayacak. O yüzden öğretmen arkadaşlarla istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz.”

Bakan Tekin, açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.