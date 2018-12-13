Bakan Turhan: “9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki tren kazasında 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara'daki tren kazasının yaşandığı yerde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Turhan, saat 06.30'da Ankara Garı'dan Konya'ya hareket eden trenin, saat 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotif ile kafa kafaya çarpıştığını ifade etti. Turhan, “Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlandı” diye konuştu.

Turhan, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yolcunun olmadığını bildirdi.