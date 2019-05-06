Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Transit, İhracat ve İthalat Sevkiyatlarının Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katıldı.

İmza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Oleg Belozerov, Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ramin Guluzade ve üç ülkenin demiryolları genel müdürleri katıldı. Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars hattı açısından büyük önem taşıyan imzanın başkentte yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Ülkeler arasında başta ulaştırma olmak üzere önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Bakan Turhan, "Ulaştırma konusunun bu gelişmeler içerisinde ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu da hepimiz biliyoruz. Çünkü, ulaştırma tüm bu görüşmelerin odak noktasını oluşturuyor. Ne mutlu bizlere ki bu alanda son yıllarda hep birlikte peş peşe önemli hizmetler, önemli adımlar attık." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının stratejik bir öneme sahip olduğunu aktaran Bakan Turhan, "Bakü-Tiflis-Kars, Çin'den başlayarak, Güneydoğu Asya ülkelerini, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkeleri ve ardından Gürcistan ve Rusya Federasyonu gibi komşu ve dost ülkeleri Türkiye üzerinden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya bağlamaktadır. Bu hat aynı zamanda, eski İpek Yolu zamanındaki gibi yeni İpek Yolu üzerindeki ülkelerinde ekonomisine doğrudan katkı yapacak olup Asya-Avrupa arasındaki kesintisiz ulaşım ağının temel bölümlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, herkes adına ekonomik açıdan olumlu neticeler doğuracağına inandıkları hattın öneminin, gerek komşu ülkeler gerekse Asya ve Avrupa ticaretinde pay sahibi bölge ülkeler açısından da arttığını söyledi. Hattın aktif hale gelmesi durumunda küçük, büyük sanayicilerin ürettiği ürünlerin Rusya ve Orta Asya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve ekonomik olarak ulaşacağını anlatan Bakan Turhan, "Bölgenin en büyük, en geniş coğrafya'ya sahip en büyük kaynaklara sanayi'ye ve tarım potansiyeline sahip olan Rusya Federasyonu'nun bu hat üzerinden ve ülkemiz üzerinden yapacağı nakliye için bu hattın ve bugün yapacağımız anlaşmanın da önemi ayrıca büyüktür." şeklinde konuştu. Türkiye olarak yapılması gereken yatırımları yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Bakan Turhan, "Proje ve yapım çalışmalarını tamamlamak amacıyla, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kaydetti.

Çin'in son zamanlarda ulaştırma ağını geliştirme için yaptığı projeleri arka arkaya koymasının bölge ülkelerini harekete geçirdiğini anımsatan Bakan Turhan, "Zira ortada herkesin ancak el birliği etmesi durumunda kazanç sağlayacağı, iktisadi alanı var. Bu alanın temelinde özellikle Çin'den, Rusya'dan, Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, Afrika'ya taşınacak olan yük hacmi bulunuyor. İşte ülkelerimizin bu ticaretten gerekli payı alabilmesini temin etmek amacıyla demiryolları sektörlerimizin gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlama yoluna gitmeleri bir zorunluluk olarak öne çıkmıştır. Son derece anlamlı bir strateji ihtiva eden bu zorunluluk ülkemizde yapmış olduğumuz Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi büyük projelerle de çok daha hayati bir önem kazanmaktadır." dedi.

Projeleri gerçekleştirilirken ilgili ülkeye katkısının dışında bölge ülkelerine tesirlerinin de hesaplanması gerektiğini bildiren Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"İşte, Bakü-Tiflis-Kars sadece bir çizgisel hat değil, Güney Asya, Kuzey Asya bölgesindeki ülkelerinde ekonomik değerlerini pazarlara taşıyacak veya ihtiyaç duydukları malları da kendi ülkelerine taşınmasına hizmet edecektir. Böylece hem o proje uzun ömürlü olmuş olur. Hem de bundan herkesin kazanacağı aşikardır. Şahsen imzalanacak olan mutabakat zaptını da bu açıdan önemli görüyorum. Üç ülke arasında imzalanacak olan mutabakat zaptı demiryolu alanında var olan iş birliğimizi daha da güçlendirecek ve ileri seviyelere taşıyacaklar, imzalanacak olan bu mutabakat zaptı ile Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin artacağına ve demiryolu hattına ticari olarak bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bakü-Tiflis-Kars hattı üç ülkenin sınırları içerisinden geçiyor."

Konuşma sonrasında mutabakatlar imzalanarak, fotoğraf çektirildi.