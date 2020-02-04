Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri" toplantısında 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Kanal İstanbul projesinin ne zaman ihaleye çıkacağı sorusu üzerine Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız. Gerek resmi yazı yazarak, gerek şifahi olarak projeyle ilgilenen birçok ülke firması ve kredi kuruluşu var. Rusya Federasyonu, Çin, Hollanda, Belçika ve ayrıca münferit olarak dünyanın diğer ülkelerinde firmalar bu projemizle ilgileniyor" dedi.

"(Kanal İstanbul) Mahalli trafikten tamamen arındırılmış bir alan içerisinde kazı ve inşaat işlerini yapmayı planlıyoruz"

Kanal İstanbul'un imar sürecinin ve yer tahsisi uygulamasının tamamlanması sonrasında öncelikli olarak mahaldeki altyapıların deplasmanını yapacaklarını ifade eden Bakan Turhan, "Yolların, köprülerin, ishale, enerji ve enerji hatlarının deplasmanını yapacağız ve kanal sahasını diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale getirdikten sonra inşaata başlayacağız. Mahalli trafikten tamamen arındırılmış bir alan içerisinde kazı ve inşaat işlerini yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Depremde sesli, internet üzerinden haberleşme yapılması önemli, bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor"

Yakın süreçte Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından gündeme gelen depremlerde kullanılacak acil haberleşme sistemine yönelik soru üzerine Bakan Turhan, olası depremlere yönelik tedbirleri operatörlerle koordineli şekilde aldıklarını, ortak uygulama olarak operatörlerle birlikte deprem anında kullanılacak mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı. Bakan Turhan, "Böylece ses trafiğinin ani artışlarla şebekede herhangi bir sorun oluşturmaması amaçlanıyor. Bunun dışında operatörlerle kapasite artış çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamaları tamamlanmış durumda, önümüzdeki süreçte kademeli olarak artışlar yapılacak. Depremde sesli, internet üzerinden haberleşme yapılması önemli, bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile bu konuda çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.

"Projedeki geçiş ücretleri sözleşme kapsamında yılda iki kere güncelleniyor, en son güncelleme 2018'de yapılmıştı"

Bir gazetecinin Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yapılan yüzde 56'lık zamma ilişkin sorusu üzerine tünelin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını hatırlatan Bakan Turhan, projedeki geçiş ücretlerinin imzalanan sözleşme kapsamında yılda iki kere güncellendiğini aktardı. Turhan, "Bu güncellemeler idarenin kontrolünde yapılıyor. En son güncelleme 1 Temmuz 2018'de yapılmıştı. 2020'nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23,30 lira olarak uygulanan geçiş ücreti 36,40 liraya çıktı. Bunu da uyguluyoruz. Güncellenmiş olan bir fiyat" ifadelerini kullandı.

Akıllı ulaşım sistemleri uygulama koridoru oluşturulacak

Yakın dönemde akıllı ulaşım sistemleri uygulama koridoru oluşturacağını bildiren Bakan Turhan, bu koridorda operatif akıllı ulaşım sistemleri hizmetlerinin vatandaşlara uygulamalı olarak gösteriminin yanında sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yerli ve milli kaynaklarla ürettikleri ürünleri test etmeleri için gerekli ortamın oluşturulacağını kaydetti. Yapılacak çalışmaların ardından Avrupa'da akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışma yapan en büyük organizasyonlara üye olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söyleyen Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün 15 bin kilometre fiber altyapı imalatına başladığını ve 505 kilometrenin tamamlandığını, akıllı yolların mimarisinin oluşturulduğunu ve Akdeniz Sahil Yolu'nun bir kısmında bu hizmetin verilmeye başlandığını bildirdi.

Yüksek Hızlı Tren abonman fiyatlarındaki fiyat düzenlemeleri

Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonman fiyatlarında yapılan düzenlemelere ilişkin soru üzerine Bakan Turhan, hizmetin devreye alınma sürecinde bir dizi karar alındığını ve uygulama yapıldığını, geçen sürede düzenleme ihtiyaçları ortaya çıktığını kaydederek, "YHT'ye yüksek talebin karşılanamaması, bilet bulunamaması, bunun yanında abonman bilet sahibi olup yer ayırtılmasından kaynaklı boş koltuk sayısının yüksek olması nedeniyle daha gerçekçi, akılcı ve verimli hizmet verme doğrultusunda değişiklik yapma gereği duyduk. Yüzde 75 olan abonman bilet fiyat indirimini öğrencilerde yüzde 50'ye, diğer vatandaşlarımızda yüzde 25'e indirdik. Bu uygulamayı başlattıktan sonra doluluk oranı yüzde 84'ten yüzde 95'e çıktı. Daha fazla insanımız bundan faydalanmaya başladı" dedi.