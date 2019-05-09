Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün iftarına katıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları çalışanları ile iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Turhan, “Şehr-i Ramazan'ın ilk günlerini idrak ediyoruz. Biliyorsunuz Ramazan sabır ayıdır Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayıdır. Tıpkı şu an olduğu gibi kardeşliği ve dostluğu iliklerimize kadar hissettiğimiz kutlu zamanlardır. Bizi bugünlere kavuşturan ve bizleri biraya getirmek suretiyle muhabbetimize vesile olan Rabbime şükürler olsun. Yine Rabbime şükrediyorum ki beni de sizlerin bir mensubu yaptı yani karayolu ailesinin mensubu. Bizler, büyük bir aileyiz. Biliyorsunuz aile olmak kolay değildir. Aile olmak, kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir hazinedir. Ve hiçbir sıcaklık ailenin verdiği sıcaklığı veremez. Birbirimize karşı bu sıcaklığımız olmasa, birbirimizden bu enerjiyi almasak bu denli büyük işler yapabilir miydik? Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, tünel yapıyoruz Geçmişten gelen köklü aile ruhumuz olmasa, bunları yapabilir miyiz? Aile kendiliğinden olunmaz, o ruh kendiliğinden yakalanmaz, o yüksek hedeflere durduk yere kenetlenilmez. Her şeyden önce biz inanıyoruz. Neye inanıyoruz. Milletimizin ve ülkemizin necipliğine, yani eşsizliğine, yüceliğine, güzelliğine. İşte buna inandığımız için işimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim inancımızda yoldaki taşı kaldırıp atmak yani yolu açmak, yolu engelsiz hale getirmek sadakadır. Allah'ın izniyle bizler, taşı yoldan almanın ötesinde, yolun kendisini yapıyoruz, tünellerle dağları deliyoruz, köprülerle denizleri aşıyoruz. Ve tüm bunları ibadet aşkıyla, vatan, millet aşkıyla yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun, ebediyete intikal eden karayolcu kardeşlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.

“Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyrediyor”

Geçmişten bugüne karayolu ailesi mensuplarının önemli işler yaptığını dile getiren Bakan Turhan, “Milletimizin bugünlere gelmesinde yapılan bu işlerin yeri çok büyük. Bunun yanında, bizlerin döneminde, Allah kısmet etti, yapılanlar bereketlendi, katlandı, arttıkça arttı. Kelimenin tam anlamıyla ulaşım alanında ve özellikle de karayolu ulaşımında bir devrim yaşandı. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin 642 kilometreye ulaştırdık ve 77 ilimizin birbiriyle bağlantısını sağladık. Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyrediyor. Bu sayede 17 milyar 771 milyon TL yıllık yakıt-zaman tasarrufunun yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk. Sınır kapıları, Limanlar, Demir Yolları ve Havalimanları ile bağlantıları sağlayacak olan; Doğu-Batı koridorlarının yüzde 90'ını, Kuzey-Güney koridorlarının da yüzde 85'lik bölümünü tamamladık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde; otoyol uzunluğunu 2 bin 842km'ye çıkardık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsünü hizmete sunduk. Gebze-İzmir, Kuzey Marmara, 1915 Çanakkale Köprüsünün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimi ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyollarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada YİD modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan Gebze-İzmir Otoyolu'nu kesim kesim hizmete açıyoruz. Biliyorsunuz, Osmangazi Köprüsü hizmet vermeye başladı. Körfez'den geçişler iyiden iyiye kolaylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 44'ünün yaşadığı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın %65'ini oluşturan illerimize hizmet edecek projenin tamamını bu sene bitiriyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, kıtalararası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmasıyla tarihi İpek Yolu'nu canlandıracaktır. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ise ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi'yle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni Anadolu'ya bağlayacaktır.

Bu projeyi 9 Eylül 2019 tarihinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesine bağlıyoruz. Böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısı da kesintisiz hale gelecektir. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya'ya ulaşımı, 2020 de bitireceğimiz bu otoyolla daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

“Yapılamayanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke tarihinde ulaştırmada şimdiye kadar yapılmayanları yaptıklarını söylen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “Yapılamayanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz vardı, bunları çok şükür sizlerle birlikte gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Karayollarında yapılanlar hepimiz için birer gurur kaynağıdır. Bugün Türkiye'nin her tarafında Bölgelerde, Şubelerde, Şantiyelerde görev yapan binlerce on binlerce arkadaşımızın, yüklenicimizin, altyüklenicimizin bu projelerin gerçekleştirilmesinde ciddi katkıları var. Bu vesileyle siz değerli Karayolcu arkadaşlarıma; yollarımızın planlanmasından projelendirilmesine, yapımından bakımına, işaretlenmesine kadar verdiğiniz emek için teşekkür etmek istiyorum. Ancak yükümüz ağır bir yük. Ülkemizin uzun vadeli hedefleri yakalamasında gerekli olan altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Hem mevcut projeleri başarıyla bitirecek hem de yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çalışmalarınızda maddi ve manevi desteğimiz konusunda tereddüt yaşamayın. Emin olun ki kaynak temini için elimizden gelen her imkân seferber edilecektir. Ancak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda azami dikkat göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Özellikle ülkemiz için en faydalı projeleri seçilmesi ve ihaleden sonra proje değişikliği yapılmaması hususuna çok dikkat edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da, yemeğinin ardından ramazan münasebetiyle çalışanları ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.