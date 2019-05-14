Bakan Varank: "Büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz"

1'lik artışla aylık bazda pozitif seyrini koruduğunu açıkladı. Bakan Varank, "2023'e kadar geçireceğimiz seçimsiz dönemde, katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden sanayi üretiminin yüzde 2.1'lik artışla aylık bazda pozitif seyrini koruduğunu açıkladı. Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Sanayi üretimi Mart'ta yüzde 2,1`lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti. Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli. 2023'e kadar geçireceğimiz seçimsiz dönemde, katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak açıkladığımız, 'Özel Endüstri Bölgeleri' gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.