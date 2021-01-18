Bakan Varank Çukurova'daki dev yatırımları inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ceyhan, Mersin ve Hatay bölgesi, cari açık verdiğimiz alanlarda Türkiye'ye önemli kazanımlar, yatırımlar getirecek bölgeler olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin enerji ve petrokimya gibi cari açık verdiği alanlarda önemli yatırımların yapıldığı Çukurova Bölgesindeki stratejik tesisleri ziyaret etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim A.Ş.'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Varank, Akkuyu'da ilk reaktörün 2023 sonunda devreye alınacağını, Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin temelini bu sene atmayı hedeflediklerini kaydederek Türkiye'nin en büyük elektrik santrallerinden birini inşa eden EMBA'nın da sene sonuna kadar üretime geçmeyi planladığını açıkladı.

Varank, Çukurova programının ilk durağı olan Adana'da, Vali Süleyman Elban ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim AŞ Adana Özel Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisinin alt yapı çalışmalarına ilişkin Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak'tan bilgi alan Varank, daha sonra EMBA Elektrik Üretim AŞ'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi'ndeki incelemesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mete Bülgün'den termik elektrik santrali yatırımıyla ilgili gelinen son aşamaları öğrendi.

Varank, ikinci durağı Mersin'in Gülnar ilçesinde Vali Ali İhsan Su ile birlikte yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaları inceledi. Varank'a Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de eşlik etti.

Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşaatını ziyaret ediyoruz. Burası Türkiye'nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı aslında 1976'da verilmiş, bugüne kadar burada nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan. Şu anda 4800 MW güce sahip 4 reaktörden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatı devam ediyor. Arkadaşlarımızla süreç nasıl ilerliyor, bir toplantı ile değerlendirdik. Bu santralin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Burada sadece bir santral inşa edilmesini arzu etmiyoruz, santralle birlikte Türk sanayisi neler kazanabilir, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz? Bunlarla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in olağanüstü bir hassasiyeti var. Acaba buradaki kabiliyetleri kazanacak yerli tedarikçileri Rosatom başka projelerde değerlendirebilir mi? Bu firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi? İş gücünün eğitimi ile nasıl kendi iş gücümüzü nükleer konusunda ileri noktalara götürebiliriz? Bunların değerlendirmelerini yaptık. Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde gelişmek istiyorsanız nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor."

2023 sonunda ilk reaktörün devreye alınacağını ve burada elektrik üretilmeye başlanacağını bildiren Bakan Varank, "Türkiye'nin yeni nükleer santral projeleri de var. Buralarda kendi kabiliyetlerimizi ve teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için bu ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan önce Adana'da önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Ceyhan, Türkiye'nin enerji ve petrokimya açısından önemli bir bölgesi. Daha önce ilan ettiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdik. Bir firmamız orada Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin inşaatına başlayacak. Pandemiden dolayı biraz gecikme var. Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin temelini bu sene içerisinde atmak istiyoruz. Firmamıza biraz baskı da yaptık. Pandemi koşullarında uluslararası iş birliklerini sürdürmek zor olabiliyor. Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin etrafından özellikle petrokimya sanayisine dönük yeni organize sanayi bölgeleri ilan ettik. Önümüzdeki dönemde ilan edeceğimiz alanlar var. Ceyhan OSB'yi ziyaret ettik, çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.

En büyük elektrik santrali

Türkiye'nin en büyük elektrik santrallerinden birisi EMBA tarafından inşa edildiğini kaydeden Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası, Çin Hükümeti'nin aslında Türkiye'deki ilk ve en büyük doğrudan yatırımı. 1320 MW'lık bir santral inşaatı var. Onun da denetlemelerini yaptık. O da bu sene sonuna kadar üretime geçmek istiyor.

Ceyhan, Mersin ve Hatay bölgesi, cari açık verdiğimiz alanlarda Türkiye'ye önemli kazanımlar, yatırımlar getirecek bölgeler olacak. Petrokimya alanında Türkiye, 15 milyar dolara yakın cari açık veriyor. Sadece polipropilende Türkiye'nin cari açığı, 1,5-2 milyar doları buluyor. Biz özellikle bu devasa yatırımların bu dönemde önünü açtık. Şimdi artık temellerin atılma zamanı geliyor. Biz de projeleri sıkı şekilde takip ediyoruz."

Varank'a programlarında Adana Valisi Elban ve Mersin Valisi Su'nun yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger de eşlik etti.