Bakan Varank, Elbistan'ın Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan'ın Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını ve 6. Bölge teşviklerinden yararlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a ziyaretinde Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da eşlik etti. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyet de Bakan Varank'ın ziyaretinde hazır bulundu.

"Üretimi ayağa kaldıracağız"

Bakan Varank, ilk olarak ilçedeki AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek sanayiciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir yandan vatandaşların geçici barınma imkanlarını oluştururken diğer taraftan da şehirlerin ekonomik anlamda ayağa kalkabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Varank, depremin yaşandığı illerin ülke sanayisi açısından özel bir bölgeye tekabül ettiğini dile getirdi. Bakan Varank, bu şehirlerde üretimi tekrar ayağa kaldırmanın ülke için önemli olduğunu vurgulayarak Bakanlık ve Hükümet olarak planlamalarını yaptıklarını, bunları bölüm bölüm hayata geçirdiklerini anlattı.

"Cazibe merkezi olması için desteklenecek"

Tüm şehirlerde büyük bir hamle başlattıklarının altını çizen Varank, “Bir yandan konut inşaatlarına başlıyoruz. Yakın zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız özellikle sanayi siteleriyle ilgili ilk inşaatlara başlamış olacak. Depremin büyük hasar oluşturduğu ilçelerin tamamını Cazibe Merkezleri Programı'na aldık. Elbistan da dahil yıkıma uğramış ilçelerimiz 6. Bölge teşviklerinin tamamından yararlanabilecek" ifadeleri kullandı.

Konteyner kente ziyaret

Bakan Varank, daha sonra Kiler Holding ve Hikmet Kiler Vakfı tarafından Elbistan'da kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bin kişiye barınma imkanı sağlayan konteyner kente geçti. Konteyner evlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileğinde bulunan Varank, konteyner kent içine kurulan oyun parkında çocuklara hediye dağıttı.

"Yatırım ortamı canlanacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvikleri kapsamında uygulanan Cazibe Merkezleri Programı, yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlamayı hedefliyor. Özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik Program, imalat sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırım fırsatlarına imkan sağlıyor.