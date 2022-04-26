Bakan Varank, İMECE uydusunun uzay yolculuğu takvimini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında İMECE'nin 15 Ocak'ta fırlatılacağını açıklamasının ardından uydunun uzay yolculuğu takviminin detaylarını paylaştı. Varank, “Yakın zamanda bu uydu kapatılacak, son testlerine girecek ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderilecek. İnşallah kasım ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek. 15 Ocak 2023'te de kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında İMECE'nin 15 Ocak'ta uzay yolculuğunun başlayacağını açıklamasının ardından Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'i ziyaret etti. Bakan Varank, yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen İMECE'yi ve TÜRKSAT 6A'yı inceledi. Varank, incelemelerinin ardından İMECE'nin fırlatma takvimine ilişkin açıklamada bulundu. İMECE gözlem uydusunun 680 kilometrelik alanda hizmet vereceğini belirten Varank, “Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılayacak, kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp geliştirilip, üretilmiş yerli ve milli gözlem uydumuz. Tabii bu uydunun en önemli özelliği ortasında gördüğünüz kameranın da bizim tarafımızdan yine açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı OPMER Optik Araştırmalar Merkezi'nde üretilmiş olması” dedi.

Yakın zamanda bu uydunun kapatılıp son testlerine gireceğini ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderileceğini aktaran Varank, “İnşallah 15 Ocak 2023'te de kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Türkiye uzay alanında önemli kabiliyetleri olan, özellikle uydu geliştirme anlamında TÜBİTAK UZAY ile beraber önemli kabiliyetleri olan bir ülke. Yerli ve milli haberleşme, yerli ve milli gözlem uydumuz da bu kabiliyetleri bir üst noktaya taşımak üzere başlatılmış projeler” diye konuştu.

Bakan Varank, bir uyduyu tasarlamanın önemli olmasına karşın içerisinde kullanılan ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmenin o uyduya katma değer sağladığını belirterek, şunları söyledi:

“İşte bu gördüğünüz uydudaki bütün bu komponentler, yıldız izlerden tepki tekeline, bant vericiye, elektrikli itki motoruna, uçuş bilgisayarına ve en önemlisi kamerasına kadar bütün ürünler yerli ve milli olarak geliştirildi, üretildi ve bu uyduyla beraber de uzayda kullanılmış olacak. Uzaydan gözlem yapabilmek, görüntü ihtiyacını karşılamak ülkelerin milli güvenlik stratejileri ile de yakın ilişkili ama bunu bir tarafa bırakıyorum. Burada geliştirdiğiniz bütün komponentlerin aslında bir ihracat potansiyeli var. Şu anda İMECE uydusunda kullandığımız kameraya yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler var. Bu uyduya benzer uyduları bizimle beraber yapmak, hatta hazır sipariş vermek isteyen ülkeler var. Aslında kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşmayı da imzaladık. Ama bunlar somutlaştığında kamuoyuna ilan edeceğiz.”

Uydu üzerindeki çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Bakan Varank, “Bu ay içerisinde buradaki kapakların kapandığını, uydunun toplandığını ve çevresel testler ile beraber bir dizi teste gireceğini biliyoruz. İnşallah kasım ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek. Ocak ayında da Amerika'dan uzaya fırlatılacak” dedi.