Bakan Varank: “(Kazakistan ile) Dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Orta Asya'daki ilişkilere örnek olacak seviyede olduğunu belirterek, “Daha önce dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. ama bunu da birçok kanalı geliştirerek artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Gelişim, Yenilik, Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Batyrbekovıch ve beraberindeki heyeti Bakanlık binasında kabul etti.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, Türkiye ve Kazakistan'ın hem diplomatik hem de ekonomik düzeyde istikrarlı ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Bizi bağlayan kültür ve coğrafya birlikteliklerimiz ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve tarihi olmasını sağlamıştır. Türkiye, Kazakistan bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu. O tarihten beri kazak dostlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Ocak ayında meydana gelen şiddet olayları sebebiyle derin endişe duyduk, her şeyin yoluna girmesinden memnunuz” dedi.

“Dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var”

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Orta Asya'daki ilişkilere örnek olacak seviyede olduğunu ifade ederek, “Daha önce dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. ama bunu da birçok kanalı geliştirerek artıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Bilişim Vadisi'ni ziyaret ettiği bilgisini veren Kazakistan Dijital Gelişim, Yenilik, Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Batyrbekovich, “Sizinle iş birliği yapmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer biz bakanlık olarak geliyorsak tamam ama bilişim teknolojisi heyetiyle gelip Türkiye'deki genç girişimcilerle tanışıyorsanız daha iyi. Türkiye'nin bilişim teknolojisi, Covid-19 pandemisinde kendini kanıtladı. Çünkü efektif çözümlerle dijital ortamda başarılıydı. Sizin liderliğinizde bu alanlarda bizim şirketlerimiz ve sizin şirketleriniz arasında iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

8 Türk devletinin toplamda 180 milyon nüfusu olduğunu belirten Batyrbekovich, “Bilişim teknolojisine de nüfus gerekiyor. Bu bizim ortak kültürümüzün bir faydası. Bu da bizim bilişim teknolojisi girişimcilerimize yeni olanaklar sağlayacak. Dün Teknopark'ların yanı sıra Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi, dijital ortamlarda başarılı firmaları inceledik. Biz de Kazakistan'da bu şirketler ile iş birliği yapılması için fırsat kolluyoruz. Çünkü bu da bize fayda ve imkan sağlayacak. Çünkü Türk tekstil ve malları Kazakistan'da çok iyi biliniyor” diye konuştu.

“TOGG'u çok beğendik”

Bilişim Vadisi'ni ziyaret ettiği zaman Bakan Yardımcısı Dönmez'in TOGG'u gösterdiğini dile getiren Batyrbekovich, “Onu çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde bir yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

İkilinin konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam eden heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında Ortak E-İmza oluşturulması, Türk Devletleri Teşkilatı'na ait Teknoparklar Kurulması, Kazakistan'ın Dijital Devlet modeline geçişine ve dijital dönüşümüne Türkiye'nin verebileceği katkılar, özellikle Bilişim sektörüne yönelik insan kaynağı yetiştirmeye yönelik iş birliği fırsatları ve Akıllı Şehirler, Uzay, Standardizasyon ve Metroloji alanlarında potansiyel iş birlikleri gibi konular ele alındı.