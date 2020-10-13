Bakan Varank: "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi konusunda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadelerine yer verdi.