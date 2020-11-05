Bakan Varank, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 81.9 puanla ilk sırada yer aldığını, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 74.9 puanla ikinciliği paylaştığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Bu sene endekse öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitenin dâhil edildiğini açıklayan Varank, veri toplama sürecine 282 kurumun katkı sağladığını ifade etti. Bu sürecin en öncelikli paydaşlarının TÜBİTAK öncülüğünde bakanlık, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversiteler olduğunu aktaran Varank, yoğun bir çalışmayla 1 milyon hücrelik bir veri seti toplandığını ve değerlendirmeye alındığını söyledi. Endekste üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 başlık altında 22 göstergeye göre sıralandığını belirten Bakan Varank, ”Bu sene çıktı ve etki odaklılığını ölçebilmek üzere endekste bazı güncellemeler de yaptık. İlk 50'ye giren üniversitemizin bilgisini de toplantımızın hemen akabinde TÜBİTAK internet sayfasından paylaşıyor olacağız. Ben tüm okullarımızı tebrik ediyorum. Üniversitelerden beklentimiz; girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki çabalarını daha da artırmaları ve bilgi ekonomisi yarışında Türkiye'yi her daim rekabetçi kılmaları” dedi.