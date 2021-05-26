Bakan Varank: "Türkiye olarak salgınla mücadelede tüm dünyaya el uzatmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hindistan'da pandeminin pik yapmasının ardından oldukça sıkıntılı zamanların yaşandığını ve yaşanmaya da devam ettiğini belirterek, “Hindistan'a oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, oksijen tüpleri ve ilaçlardan oluşan tıbbi yardımları iki askeri kargo uçağımızla dün gece gönderdik. Türkiye olarak salgınla mücadelede tüm dünyaya el uzatmaya, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında hazırlanan, “Covid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı”na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, pandemi sürecinde Türkiye olarak sağlık ve ekonomi arasında başarılı bir denge kurduklarını belirterek, uyguladıkları etkili politikalarla Türkiye'yi dünya genelinden pozitif anlamda ayrıştırmayı başardıklarını söyledi. Varank, söz konusu bu başarıda 19 yılda inşa ettikleri güçlü sağlık altyapısının ve dinamik sanayi sektörünün katkısının büyük olduğunu ifade etti.

“Firmalarımıza, vatandaşlarımıza ve esnafımıza 315 milyar lirayı aşan kredi imkanı sunduk”

Turizm ve hizmet başta olmak üzere birçok alt sektörün pandemiden olumsuz şekilde etkilendiğini belirten Varank, söz konusu bu etkileri hafifletmek için küçük işletmelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin şunları söyledi:

“Esnafımız için ciro ve kira desteği, çalışanlarımız için kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret destekleri, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan gelir desteği verdik.

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza 315 milyar lirayı aşan uygun maliyetli kredi imkânı sunduk. Vergi ve sigorta primi ertelemeleri, borç yeniden yapılandırmalarıyla her kesimden insanımızın 206 milyar lirayı bulan borçlarını öteledik.

Bunlara ilaveten Cumhurbaşkanımız iki yeni destek programını geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. KOSGEB'in 5 milyar bütçeli 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat sanayi işletmelerimize ve teknoloji tabanlı start-up'larımıza 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunuyoruz.”

Kalkınma ajansları aracılığıyla “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı”nı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Varank, “Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik” diye konuştu.

“Türkiye olarak salgınla mücadelede tüm dünyaya el uzatmaya, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz”

Salgın sürecinde yoğun bakım solunum cihazını Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda bir araya gelen firmaların tasarlayıp ürettiğine vurgu yapan Bakan Varank, yapılan solunum cihazı hibelerine ve ihraçlarına ilişkin şunları aktardı:

“Şimdi de Hindistan'da ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ihtiyacını gidermek için seferber olduk. Biliyorsunuz Hindistan'da pandeminin pik yapmasıyla oldukça sıkıntılı zamanlar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Hindistan'a oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, oksijen tüpleri ve ilaçlardan oluşan tıbbi yardımları iki askeri kargo uçağımızla dün gece gönderdik. Yardımlarımız Hindistan'a ulaştı. Burada da tabii ki bir dayanışma örneği gösterdik. Burada Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ve ASELSAN'ın katkılarıyla bir bu tıbbi malzemeleri ve ilaçları toparlayıp Hindistan'a gönderdik. Türkiye olarak salgınla mücadelede tüm dünyaya el uzatmaya, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz.”

“Özel sektörün güçlendirilmesi, gençlerin mesleki becerilerinin artırılması projemizin temel önceliği”

Salgının başlangıç döneminde, Covid-19'un sosyal, beşeri ve ekonomik etkilerine yönelik olarak TÜBİTAK aracılığıyla proje çağrısı yaptıklarını ve bu çağrı kapsamında destek verdikleri 97 projenin bulgularını iki günlük bir konferansla kamuoyuna paylaştıklarını hatırlatan Bakan Varank, “İşte bugün tanıtımını yaptığımız ve paydaşlarımızın katkısıyla hayata geçen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi de bu anlamda attığımız önemli adımlardan biri. Projede, yereldeki ve bölgelerdeki aktörlerin ekonomilerinin toparlanmasına, krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandık. Özel sektörün güçlendirilmesi, gençlerin mesleki becerilerinin artırılması projemizin temel önceliği” şeklinde konuştu.

Bölgelerdeki kırılgan sektörlerin Covid-19 krizi sonrası durumlarını analiz edip yeniden toparlanma stratejilerini değerlendirdiklerini belirten Varank, “Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırılgan sektörler analiz raporu hazırladık. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat potansiyelinin artırılması için ‘Yeni Pazar Analizi' ve ‘Ürün Uzayı Analizi' raporları hazırladık” dedi.

Bakan Varank, bu analiz ve eğitim faaliyetleri ile salgın sonrasındaki toparlanma sürecini hızlandırmayı, gelecekte karşılaşılacak muhtemel krizlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.