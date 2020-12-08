Bakan Varank: “Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Burada ikili olarak bir görüşme gerçekleştiren iki bakan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınının tüm dünyada zirve yaptığı böylesine bir dönemde, bu toplantıyı gerçekleştirmenin iki ülkenin de iş birliğine verdiği önemi ziyadesiyle gösterdiğini belirten Bakan Varank, “Bu iş birliği sayesinde; 2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar olan ticaret hacmimizi, 7 kattan fazla arttırarak bugün 2,6 milyar dolar seviyelerine getirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkelerimiz için koyduğu hedef 6 milyar dolar, biz bu ticaret hacmine de ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Macaristan'ın ulaştırmadan yenilenebilir enerjiye, müteahhitlikten dijital uygulamalara, tarımdan makineye, turizmden sağlığa kadar birçok alanda iş birliği potansiyelinin olduğunu bildiren Bakan Varank, “Tabi, yalnızca ekonomik ve ticari ilişkilerde değil, siyasi düzlemde de dost ülke Macaristan ile güçlü bir birlikteliğimiz var. Terörle mücadele ettiğimiz Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği üyelik sürecine, Gümrük Birliğindeki sorunlardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan, Türkiye'nin yanında olmuştur. Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını savunurken; Türkiye'yi son derece adaletsiz ve taraflı bir şekilde yaptırımlarla tehdit etmeye kalkanlara karşı doğruyu söyleyebilen taraf yine Macaristan olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'yi dışlayıcı tavrını sürdüren kimi Avrupa Birliği liderlerinin, Türkiye düşmanlığını İslam düşmanlığına çevirdiğini üzülerek izliyoruz”

Türkiye'nin, bölgede yaptıklarıyla; gerilimden değil barıştan yana olduğunu, tek taraflı adımları değil iş birliğini tercih ettiğini her seferinde gösterdiğini dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Ama Türkiye'nin dostluk eli her defasında havada bırakılmıştır. Türkiye'yi dışlayıcı tavrını sürdüren kimi Avrupa Birliği liderlerinin, Türkiye düşmanlığını İslam düşmanlığına çevirdiğini üzülerek izliyoruz. Yaptırım ve tehdit dili, problemleri çözmek yerine daha da derinleştirecektir. Türkiye olarak; Avrupa Birliği ülkelerinin, birliğin geleceğini bu adaletsiz tavra feda etmeyeceklerine inanıyoruz. Küresel salgının bir sonucu olarak dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz. Bu süreçte; ülke ekonomileri ciddi oranda daralırken, küresel tedarik zincirlerinde de köklü değişimler yaşanıyor. Uluslararası yapıların sorunları çözmede yetersiz kalmasıyla, yeni iş birliği modelleri ortaya çıkıyor. Artık, dijitalleşme, teknolojik dönüşüm, ikili iş birlikleri her zamankinden daha önemli bir hal aldı. Biz de Türkiye olarak, bu süreci bir fırsat olarak görüyor, küresel değer zincirlerine daha fazla entegre olmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 18 yılda yapmış olduğumuz reformlarla Türkiye, tüm dünyadan yatırımlar için bir cazibe merkezi haline geldi. Bu süreçte ülkemize gelen 220 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırım bunun en büyük göstergesidir. Atacağımız adımlarla bunu daha da ileriye taşıma noktasında kararlıyız.”

“Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında hayata geçecek olan geniş zeminli bir reform paketi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Varank, şöyle devam etti: “Yatırım ortamını iyileştirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. YOİKK'teki çalışmalarımızla; şeffaf ve daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sunarak, Türkiye'nin en güvenli liman olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermekte kararlıyız. Ben bu vesileyle Macar dostlarımızın huzurunda bir çağrıda bulunmak istiyorum: Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz. 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın' diyorum."

Türkiye ve Macaristan'ın potansiyelinin farkında olarak, iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Varank, “Birazdan imzalayacağımız 7. Dönem KEK Mutabakat Zaptı da işte bu iş birliğine büyük bir ivme kazandıracak. Bu protokolde; sanayi, yenilikçilik ve teknoloji alanında yer alan maddelere ek olarak; ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara ve müteahhitlik hizmetlerine, üçüncü ülkelerde ve özel sektörler arasında iş birliğine, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve AB Yeşil Mutabakatına, kültür, turizm, enerji, tarım, ulaştırma, çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanda son derece somut ve yapıcı kararlar yer alıyor. Eminim ki, 7. Dönem KEK Toplantımız, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede tarihi bir adım olacak” şeklinde konuştu.

“Macaristan'da 36 bin olan toplam transit kotası 2021 yılı için 110 bine çıkarıldı”

Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da karşılaştığı kota sorunu ile ilgili bir müjde paylaşan Bakan Varank, “Türk karayolu taşımacılık sektörü, uzun yıllardan beri ikili ve transit geçişlerde Macaristan'dan bir kolaylaştırma adımı bekliyordu. Macar dostlarımızla toplantılarımızda bu kota meselesi gündeme geliyordu. Sağ olsunlar yapıcı bir şekilde bu sorunda yapıcı bir çözüme ulaştık. Macaristan'da 36 bin olan toplam transit kotası 2021 yılı için 110 bine çıkarıldı. Hem ikili hem de diğer AB ülkeleriyle olan ticaretimiz artık çok daha kolay gerçekleşecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.