Bakan Varank ve Başkan Oğuz'dan işçi ve sanayicilere ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli sınırları içerisinde barındıran Kahramankazan'daki fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etti. Varank ve Oğuz, Kahramankazan'ın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelinin masaya yatırıldığı ziyaret sırasında, ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Varank ve Başkan Oğuz, sanayi alanında Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli kümelenmelerine ev sahipliği yapan Kahramankazan'da faaliyet gösteren fabrika ve üretim tesislerine ziyaretler gerçekleştirdi. Burada ekmek parası için çalışan işçilerle buluşan Varank ve Oğuz, sohbet edip hâl hatır sorduğu emekçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Oğuz ve Varank ayrıca, işletme sahipleriyle de görüşerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Kahramankazan masaya yatırıldı

Başkan Oğuz, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Bakan Varank'a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Bakan Varank'la paylaştı. Kahramankazan'ın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı ziyarette, bu alanlarda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Varank, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir ziyaret olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızın büyük sanayi yatırımlarına kavuşması konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan'ımızı konuştuk. Bakanımıza ilgi ve destekleri için ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.