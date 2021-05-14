Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: “Seçimin zamanı belli”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı, “Seçim. Hemen” ifadelerine, “Seçimin zamanı belli. Kılıçdaroğlu yoksa ilk seçimde aday mısın?” cevabını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim. Hemen” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, bu sözleri alıntılayarak Kılıçdaroğlu'na, “Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi?” sorusunu sordu. Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim sözlerine ilişkin, “Seçimin zamanı belli. Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın?” ifadelerini kullandı.