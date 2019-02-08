Bakan Varank'tan kodlamalı tweet

Bakan Varank da mesajı kendi resmi hesabından paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını ilginç bir mesajla duyurdu. Kodlama, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda özel yetenekli gençlerin eğitileceği Deneyap atölyeleri ile ilgili tweet kodlama diliyle yazıldı. Teknolojiye meraklı öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla yapılan paylaşım, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Instagram hesabından da yayımlandı. Resmi bir hesaptan ilk kez yapılan “kod”lu paylaşım, sosyal medyada ilgi uyandırdı.