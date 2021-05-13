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Bakan Yanık, bayram kahvaltısını Çocuk Destek Merkezinde yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bayram kahvaltısının Çocuk Destek Merkezi’ndeki çocuklarla birlikte yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bayram kahvaltısının Çocuk Destek Merkezi'ndeki çocuklarla birlikte yaptı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kahvaltısını Çocuk Destek Merkezi'nde yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çocuk Destek Merkezi'nden fotoğraflar paylaşarak, “Bayram sabahı kahvaltımızı Çocuk Destek Merkezimizdeki evlatlarımızla yaptık. Çocuklarımızın her birinin gözlerinin içi gülüyordu. Tüm çabamız, onların vatana millete hayırlı, mutlu bireyler olarak yetişmesi için. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

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