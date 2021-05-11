Bakan Yanık, çeşitli alanlarda başarılar kazanmış engelliler ve engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu

Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum” dedi.

Bakan Yanık, Engelliler Haftası dolayısıyla önce çeşitli alanlarda başarılara imza atmış engelli vatandaşlarla, ardından engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Çeşitli alanlarda başarılar elde etmiş engellilerle yaptığı toplantıda konuşan Bakan Yanık, AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana engellilere hizmet noktasında yapılan çalışmalarda temel hareket noktasının engelli vatandaşların toplumsal hayatın tamamına tam bir katılım sağlamaları olduğunu söyledi. Bu alanda yapılan çalışmaların sonucu olarak engelli vatandaşlar arasında çok başarılı sporcuların, müzisyenlerin, sanatkârların çıkmasının önemli olduğunu belirten Yanık, “Bu başarıları çoğaltmamız gerektiğine inanıyoruz. Her biri ülkemizin medar-ı iftiharı olan kardeşlerimizle buluşmak bu anlamda heyecan verici. Kuşkusuz bu başarıların tesadüf olmadığının da farkındayım. Edinilen her başarının arkasında çok ciddi emek vardır. Biz bu başarıların herkes tarafından görülmesini ve engelli vatandaşların yaşadığı çevrelerde örneklik teşkil ederek yetenekli diğer kardeşlerimizin de kendi potansiyellerini meydana çıkarmalarını ve başarı hikâyesine dönüştürmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazacağız”

Aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazacağız” şeklinde konuştu.

“Adalet ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak teknolojik uygulamalara hız vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesinin, bu değişim ve dönüşüm sürecinin en anlamlı ifadelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yanık, “Sosyal hayata katılımı artırma konusundaki hedefimiz doğrultusunda inşallah çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca adalet ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak teknolojik uygulamalara hız vereceğiz. Engellilerimizin siyasal hayata katılımlarını güçlendirmek de önümüze koyduğumuz hedefler arasında” ifadelerini kullandı.

Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için işverenlere aylık 914,41 TL ücret teşviki veriliyor

Bakan Yanık, STK'ların temsilcileriyle yaptığı toplantıda ise engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetleri yaygınlaştırarak geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yanık, “Şubat ayında yaptığımız düzenleme ile engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenleyerek kullanım amacı kısmını çıkarttık. Bundan sonra engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından görülebilecek” ifadelerini kaydetti.

“41 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarından yararlanmalarını sağladık”

Engelli vatandaşların istihdama katılımlarını önemsediklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Mesleki niteliklerini arttırmak için 2012 yılından bu yana 41 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarından yararlanmalarını sağladık. İşgücü piyasasına girmekte zorlanan zihinsel engellilerimizin, ‘Korumalı İşyerlerinde' istihdamları için Bakanlığımızca korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için işverenlere 2021 yılında aylık 914,41 Türk Lirası ücret teşviki veriliyor. Korumalı İşyerlerinin sayısının artırılması amacıyla, korumalı işyeri statüsü almış işyerlerine yönelik teşvikleri genişleteceğiz” açıklamasında bulundu.