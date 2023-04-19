Bakan Yanık: “Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı tanıtım toplantısına katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yanık'ın yanı sıra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin de yer aldı. Çocuk ve çocuk hakları konusunda ortak şuur ve iş birliği kurulabilmesini hedefleyen program, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın sürdürülebilir çocuk hakları politikaları için gösterge olma özelliği barındırıyor.

“Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörlerinden birisi kuşkusuz çocuklarımız, gençlerimiz olacaktır”

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Yanık, çocuklarla ve gençlerle ilgili tekrarlanan meselelerden birisinin Türkiye nüfusunun ve insan kaynağının niteliği meselesi olduğuna dikkati çekerek, “Nüfusumuzun dörtte birinden fazlası, bir başka ifadeyle 85 milyonun 22 milyonu çocuklarımızdan oluşuyor. Birçok ülkeye nazaran genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı şekliyle ‘Bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımız' der, bunu önemle vurgular. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın avantajıyla büyük hamleler gerçekleştirdik. Bu dinamizmi koruyarak ülkemizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörlerinden birisi kuşkusuz çocuklarımız, gençlerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladık”

Çocukların kaliteli hizmetlere erişebilecekleri, risk faktörlerinin tespit edilerek ihtiyaç duyulan koruyucu ve önleyici müdahalelerin zamanında ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan bir sistem için çalıştıklarını belirten Yanık, “Çocuklarımızın sağlığını, huzurunu, refahını teminat altına almak, onların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu noktadan hareketle önümüzdeki beş yılı kapsayacak şekilde çocuğa bütünsel bakan ve sağlıklı gelişmeleri için gereken şartların oluşmasına odaklanan bakış açısı ile Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladık” diye konuştu.

“Çocuklar ile ilgili attığımız hiçbir adımı sadece kendi çocuklarımız için yapmıyoruz”

Atılan adımların bütün dünya çocuklarının geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın ülkemiz ve çocuklarımız için, hatta dünya çocukları için, biliyorsunuz birkaç gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız var. Dünya çocuklarına armağan ettiğimiz bir bayram. Dolayısıyla biz çocuklar ile ilgili attığımız hiçbir adımı sadece kendi çocuklarımız için yapmıyoruz. Bütün dünya çocukları için yapıyoruz. İnsanlığın ortak iyiliği, ortak faydası için olduğuna inanarak yapıyoruz. Çünkü çocukların insanlığın ortak mirası ve ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Başlıklarımızdan birisi dijital platformlar. Bilginin bu kadar kolay dağıldığı, bu kadar erişilebildiği, dünyanın adeta küçük akıllı cihazın içerisine sığdığı bir zamanda aslında dünyanın neresinde olursa olsun bir iyiliğin bütün çocuklara ulaşacağını bildiğimiz ve bu noktadan hareket ettiğimizin altını özellikle çizmek istiyorum.”

Tanıtım programı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.