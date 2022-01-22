İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yanık'tan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine tepki göstererek, “Milletin evine ‘saray’ yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini ‘ahır’ ithamıyla akıtıyorlar” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, “Milletin evine ‘saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini ‘ahır' ithamıyla akıtıyorlar” dedi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Yanık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Milletin evine ‘saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini ‘ahır' ithamlarıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız” ifadelerini kullandı.

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