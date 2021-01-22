İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısı Birinci: "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare"

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr.

Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare" dedi.


Şuayıp Birinci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Covid-19 ile mücadelenin iz sürücüleri olarak bilinen filyasyon ekibinin fotoğrafını paylaştı. Tunceli filyasyon ekibinin yoğun karda bembeyaz örtü üzerinde, beyaz tulumlar içerisindeki görüntüsünü Apollo-11 ekibinin aya ayak bastığı anlara benzeten Bakan Yardımcısı Birinci, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


"Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid 19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.