Bakan Yardımcısı Birinci: "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare"

Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid-19 mücadelesinden bir kare" dedi.

Şuayıp Birinci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Covid-19 ile mücadelenin iz sürücüleri olarak bilinen filyasyon ekibinin fotoğrafını paylaştı. Tunceli filyasyon ekibinin yoğun karda bembeyaz örtü üzerinde, beyaz tulumlar içerisindeki görüntüsünü Apollo-11 ekibinin aya ayak bastığı anlara benzeten Bakan Yardımcısı Birinci, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Apollo 11 ekibinin uzaya ayak bastığı foto değil, Tunceli filasyon ekiplerimizin Covid 19 mücadelesinden bir kare. Ayağınıza taş değmesin."