Bakan Yardımcısı Koca: "Gündüzlü yaşam merkezleri modelini yaygınlaştırıyoruz"

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Önümüzdeki dönemde yatılı hizmetlerin yanında gündüzlü yaşam merkezleri modelini yaygınlaştırıyoruz. Yaşlı yakınlarına bakan ailelerimizde toplumsal hayata katılımdan aktif yaşamaya kadar her alanda doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor olacağız. Yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içerisinde 30 gün olan misafirlik süremizi gözleri arkada kalmaması için 45 güne çıkarıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde huzurevi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen Huzur Bocce Ligi başladı. Çubuk Abidin Yılmaz Yaşlı Bakım ve Rarehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, huzur evi sakinleri ve davetliler katıldı.

Engelli ve yaşlı bireylerden oluşan mehteran takımının gösterisi ile başlayan program daha sonra konuşmalarla devam etti. Şampiyonada ilk karşılaşma Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sporcularıyla öğretmen Necla Kızılbağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuları arasında gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Koca, startını verdiği müsabakada sporcularla birlikte Bocce oynadı.

Huzur Bocce Ligi altında başlayan şampiyona Türkiye genelinde bulunan tüm huzurevlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. 2016 yılında Bakanlık ve Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile birlikte başlayan çalışmaya bu yıl ilk kez Gaziler de katılırken 53 ilden 109 takımının yer aldığı ligde bu yıl rekor bir katılım gerçekleşti. Şampiyonayla yaşlıların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını daha aktif sürdürebilmeleri, birbirleriyle kaynaşmaları, çocuklara ve gençlere örnek olmaları amaçlanıyor.

"Yaşlanma ve yaşlılık sürecine dair farkındalık ve duyarlılığı artırdık"

Yaşlıların yaşamlarını aktif olarak sürdürebilmesi için bakanlık tarafından bir çok projenin hayata geçirildiğini belirten Bakan Yardımcısı Koca, "Ülkemizde 65 ve üzerindeki nüfusumuz 7 milyonu aşmış durumda. Bu rakam orana yansıttığımızda nüfusumuzun yüzde sekizine tekabül ediyor. Yaşlı nüfusumuz 2023'te yüzde 10'a 2060'da ise yüzde 22 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Yaşlılarımızın yaşam şartlarını iyileştirecek birçok uygulama ve projeyi uygulamaya aldık. Yaşlılarımızın sorunlarının en aza indirilmesi bizim en büyük görevlerimizdendir. 396 huzur evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 26 bin 390 yaşlımızı misafir ediyoruz. Hali hazırda 4 bin 741 yaşımız ise bakanlığımıza bağlı huzurevinde kalmaktadır. 458 yaşlı sakinimizi Darülacaze'de misafir etmekteyiz. Bakanlığımıza bağlı 41 yaşlı bakım evinde 148 yaşlımıza ev sıcaklığını aratmayacak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.Yaşlı destek programı kapsamında büyükşehir belediyemizin yaşlılara yönelik evde bakım ve destek projelerinede katkılar sağlıyoruz. Şu an 160 bin vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru yola çıkarken ihtiyaç duyduğumuz en büyük motivasyon, kaynağımız sizlerin varlığıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yaşlılar Şurası düzenledik. Yaşlanma ve yaşlılık sürecine dair farkındalık ve duyarlılığı artırdık" dedi.

"Yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içerisinde 30 gün olan misafirlik süremizi gözleri arkada kalmaması için 45 güne çıkarıyoruz"

Müsabakaya katılan sporculara başarılar dileyen Koca, bakanlık gündeminde olan çalışmalara ilişkin konuştu. Koca, "Önümüzdeki dönemde yatılı hizmetlerin yanında gündüzlü yaşam merkezleri modelini yaygınlaştırıyoruz. Yaşlı yakınlarına bakan ailelerimizde toplumsal hayata katılımdan aktif yaşamaya kadar her alanda doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor olacağız. Yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içerisinde 30 gün olan misafirlik süremizi gözleri arkada kalmaması için 45 güne çıkarıyoruz. Büyüklerimizin yaşam alanını dört duvar arasına mahkum eden yapılar olmaktan çıkarmak durumundayız. Sosyal, kültürel, faaliyetler düzenliyor ve yaşlılarımızın bu faaliyetlere katılımına özel önem veriyoruz. Aktif yaşlanma konusunda tüm imkanları seferber ediyoruz. Bakanlığımız 2016 yılından itibaren huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlılarımız için özel spor müsabakaları, fiziksel hareketlilik organizasyonları başlatmıştır. Huzur Bocce ligindeki sporcularımızı uluslararası alanda da destekleyerek dünya çapında başarıları hep birlikte duyacağız inşallah" diye konuştu.

20 grupta başlayan şampiyonaya Ramazan dolayısıyla bir ay ara verilecek. Finalin ise müsabakaların sonrasında 2019 Kasım ayında yapılması planlanıyor.