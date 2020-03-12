Bakan Yardımcısı Metin, Ankara Çayı ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ankara Çayı'nın ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Başkent OSB içerisinden geçen Ankara Çayı'nın ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Metin'e incelemelerinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, DSİ Ankara 5. Bölge Müdürü Murat Alp ve ilgili teknik ekip eşlik etti. İncelemelerinin ardından Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren'den çalışmalar hakkında bilgi alan Metin, proje kapsamında çalışan işçilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Metin, burada yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün büyük ve makine parkı en güçlü kurum olduğunu belirterek, “Ülkemizin yüz akı olan DSİ'nin ülke çapında üç bine yakın şantiyesi var. Zor şartlarda ülkenin her yanında makinalı çalışma yapıyor. Bugün de görüldüğü üzere burada çok önemli bir çalışma yapılmaktadır. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. Ellerinize, emeğinize sağlık, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkent OSB'nin talebi doğrultusunda Malıköy sınırlarında yer almakta olan Başkent OSB içerisinden geçen Ankara Çayı'nın 6 bin metre uzunluğundaki kısmında çift taraflı taş tahkimatlı sedde işi DSİ'nin kendi makinaları ve kendi işçileri ile yapılıyor. DSİ tarafından yapılan açıklamada, “Toplam uzunluğu 12 bin metre olan bu proje kapsamında 1 milyon 100 bin metreküp dolgu ve 116 bin metreküp taş tahkimatı yapılması planlanmış olup, 2019 yılı sonu itibarıyla toplamda 710 bin metreküp dolgu ve 56 bin 550 metreküp taş tahkimat tamamlanmıştır. Devam eden çalışmaların 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. 30 milyon TL'ye mal olacak ıslah projemiz ve buna paralel OSB'nin rekreasyon (çevre düzenlemesi, koşu ve bisiklet yolu vb.) çalışmalarının tamamlanmasıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacak, aynı zamanda bölge bir cazibe merkezi haline dönüşecektir” denildi.