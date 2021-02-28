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Bakan Ziya Selçuk: "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki değişiklik hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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