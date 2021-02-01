Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu'nun tanıtım programına katıldı. Bakan Selçuk, “Bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme değerlendirme çalışmaları yerine, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu'nun tanıtım programına katıldı. Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle online (çevrimiçi) olarak gerçekleşen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'ndan katıldı. Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu sayesinde Türkiye genelinde yer alan ölçme değerlendirme merkezleri bir çatı altında toplanıyor. Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme çalışmaları eş güdümlü olarak devam edecek. Oluşturulan ortak soru havuzunda, her ilden gelen sorular toplanacak ve bu sorulardan oluşturulan testler tüm Türkiye'deki okullar ile paylaşılabilecek.

“81 ilimizde de bu merkezler aktif biçimde çalışıyor”

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “18 milyon öğrencimizin öğrenim gördüğü bir sistemin içerisinde elbette sınıfı içinde, sınıfın dışında ve çeşitli ortamlarda, ölçme değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu yapılan çalışmaların teknolojiden de faydalanarak gün geçtikçe daha iyiye girmesi için gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm il merkezlerimizde, ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşmasını sağladık. 81 ilimizde de bu merkezler aktif biçimde çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz”

Oluşturulan platform ile Türkiye genelinde ortak bir ölçme ve değerlendirme havuzunun oluştuğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “Tanıtımını yaptığımız Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu, tek tek illerde yapılan bu çalışmanın bütünleşmesi, daha sistematik hale getirilmesi ve daha işlevsel kılınmasının bir parçası. Ortaya konulan bir yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz, bu çok önemli. Çünkü biz beraber bir iş yapıyoruz, öğretmenlerimizle beraber bir iş üretiyoruz. Bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme değerlendirme çalışmaları yerine, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor. Buradan web ortamına taşınan bu sistemin tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi, okullarda sınıflarda hayata geçirilmesi noktasındaki süreci de hayata geçirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Bu platformla beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor”

Yazılımın detayları hakkında da bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

“Bu platformla beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor. Öncelikle ben de bir öğretmen olarak, ‘soru çalışmalarına, ölçme değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarımız için kullanıcı dostu bir ortamı ortaya getirdiğimizi belirtmek istiyorum. Öğretmenlerimizin rahatlıkla; kendi sınıf seviyelerini, derslerini, kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma noktasında müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün, sadece çoktan seçmeli sorular söz etmiyoruz. Ayrıca sınıfın durumuna göre öğrencinin durumuna göre kolay, orta ve zor seviyelerde soruların hazırlanması da mümkün.”

Platformun kullanılması için pilot il olarak seçilen Eskişehir'den yazılımı kullanan öğretmen ve yöneticilerin de katıldığı tanıtım toplantısında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri de yer aldı.