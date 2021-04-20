Bakan Ziya Selçuk, Türk-Türkmen Konseyi 3. Toplantısı'na katıldı

Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Dostluğumuzun en önemli nişanelerinden olan okullarımızın iki kardeş halkın ve ülkelerimizin daha da yakınlaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz” dedi.

Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkmenistan Eğitim Bakanı Orazgeldi Amandurdıyeviç Gurbanov'un katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği konularının ele alındığı toplantıda salgın sürecinden en az zararla çıkabilmek için Türkiye Cumhuriyeti olarak eğitimle ilgili başarılı işlere imza atıldığını belirten Bakan Selçuk, Türkmenistan ile eğitim alanında karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasından mutluluk duyacağını ifade etti. Toplantıda imzalanması planlanan Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna ilişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmeliği, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Türkçesi Öğretiminde İş Birliği'ne ilişkin konular ele alındı.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının yıldönümünü kutlayarak açılış konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aradan geçen 30 yılda Türkmenistan ile ilişkiler ve iş birliğinin her alanda iyi seviyeye ulaştığını belirtti. Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Hükümetler arası Türk-Türkmen Konseyi Toplantısı'nı son olarak 2015 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, toplantıların salgın koşullarında da sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

“Okullarımızın iki kardeş halkın ve ülkelerimizin daha da yakınlaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz”

Ortak kültürel değerler ve iki halk arasındaki kardeşliğin ülkeler arasındaki dostluğun sağlam temellerini oluşturduğunu dile getiren Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dostluğumuzun en önemli nişanelerinden olan okullarımızın iki kardeş halkın ve ülkelerimizin daha da yakınlaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulumuza ilişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmeliğinde mutabakat sağladık. Eğitim ilişkilerimizi geliştirmek adına daha geniş kapsamlı bir ‘Eğitim İş Birliği Anlaşması'na yönelik çalışmalara başlamanın da faydalı olacağını düşünüyorum.”

1992-2020 yılları arasında binlerce Türkmenistan uyruklu öğrenciye burs sağlanarak eğitim imkânı sunulduğuna da değinen Bakan Selçuk, bu öğrencilerin birer kültür elçisi konumunda olduğunu söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreçten en az zararla çıkmak adına çok başarılı işler yaptık”

Salgın sürecinden en çok etkilenen alanların başında eğitim geldiğini vurgulayan Selçuk, “Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreçten en az zararla çıkmak adına çok başarılı işler yaptık. Örneğin bu süreçte Meslek Liselerimiz maske dezenfektan solunum cihazı gibi birçok ürünü okullarımızda üreterek hem halk sağlığına hem de ekonomimize katkı sağlamıştır. Yine bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı EBA olarak adlandırdığımız tamamen Bakanlığımız personeli tarafından geliştirilmiş bir sistem ile uzaktan eğitimde yeni ufuklar açtık. Bahsettiğim bu alanlar da dahil olmak üzere ülkemiz tecrübelerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Türkmenistan Eğitim Bakanı Orazgeldi Amandurdıyeviç Gurbanov da toplantının ortak çalışma alanlarındaki faaliyetlere ivme kazandıracağını ifade etti.