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Bakan Ziya Selçuk'tan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köy okullarındaki meslektaşlarım ve öğrencilerim adına bu çok değerli destekleri için Gençlik ve Spor ailesine ve Sayın Bakanımıza yürekten teşekkürler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köy okullarındaki meslektaşlarım ve öğrencilerim adına bu çok değerli destekleri için Gençlik ve Spor ailesine ve Sayın Bakanımıza yürekten teşekkürler" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımında, "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir" ifadeleri yer aldı.


Bakan Selçuk ise bu paylaşıma cevap olarak, "Köy okullarındaki meslektaşlarım ve öğrencilerim adına bu çok değerli destekleri için Gençlik ve Spor ailesine ve Sayın Bakanımıza yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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