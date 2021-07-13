Bakanı Çavuşoğlu: "Şuşa Beyannamesi'yle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Şuşa Beyannamesi'yle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan'ın Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Şuşa Beyannamesi'yle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.