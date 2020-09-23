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Bakanlar Albayrak, Pekcan ve Pakdemirli 'Gıda İzleme Komitesi' toplantısında bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’Gıda İzleme Komitesi’ toplantısında bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Gıda İzleme Komitesi' toplantısında bir araya geldi.


Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk" dedi.

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