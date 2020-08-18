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Bakanlar Selçuk ve Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, söz konusu toplantının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantımızı gerçekleştirdik. Şiddeti bir insanlık suçu görüyor, tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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