İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakanlar Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Bakanlar, görüşmede Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Çıkışta basın mensuplarının sorularına Bakan Akar, "Malum konular, malum konular" cevabını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.