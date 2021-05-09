Bakanlar tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından annelerin Anneler Günü'nü kutlayan mesajlar yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlatları vatan uğruna şehit düşmüş annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin bu özel gününü tüm kalbimle, iyilik ve mutluluk dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, “Bir güne sığdırılamayacak duygularla başta tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, Diyarbakır'da sabır ve umutla çocuklarının yolunu gözleyen annelerimizin, evde, iş hayatında, emeği ve alın teriyle hayırlı evlatlar yetiştirmek için çabalayan annelerimizin ve bir çocuğun hayatını sevgisiyle değiştiren tüm koruyucu annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ömrünü ailesi ve ülkesine adayan, önce vatan diyerek evladını peygamber ocağına uğurlamış olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bir gününü değil her gününü çocuklarına adayan cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Bakanlığın hesabından da, “Doğadaki her canlı türünde, annelerin çocuklarına koşulsuz bir sevgi ve gönül bağı vardır” ifadeleri kullanılarak kısa bir belgesele de yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, “Anadolu'ya isim, ülkemize ruh, enerjimize enerji katan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Zarifoğlu'nun Anne Şiiri'nde “Anne, Ne olur, Eksilme hiç, Başımızdan” dizesine atıf yaparak, “Haklarını hiçbir karşılıkla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık. Bir canda binlerce güzel haslet. İyi ki varsınız kıymetli annelerimiz. Başta aziz şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere, kıymetli annemin, değerli eşimin ve tüm annelerin gününü kutluyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgiyle, emekle, şefkatle evlatlarını büyüten, hayatlarımızın gerçek kahramanları tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından annesine sürekli soru sorup ondan yardım isteyen bir çocuğun karikatür görüntülerine yer vererek, “Verdiğiniz destek, gösterdiğiniz çaba, gayret ve ilgi için, sevginiz, iyiliğiniz, dostluğunuz için çok teşekkür ederiz. Anneler gününüz kutlu olsun” paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, “Kahraman Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler diliyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanlığı da Twitter hesabından, “Sevgi, şefkat ve merhametiniz için minnettarız. Anneler Gününüz kutlu olsun” paylaşımını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı, “Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandığı paylaşımı retweetleyerek Anneler Günü'nü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geleceğin umudunu bugünün tohumları ile yeşerten tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevginin, merhametin, fedakarlığın, sabrın ve şefkatin yuvasıdır anne yüreği. Annelerimize bir gün değil; her gün değer. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Annelerimiz için aşamayacağımız dağ, geçemeyeceğimiz yol yoktur” ifadelerinin kullanıldığı bir görüntülü paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sonsuz fedakarlığı, hiç tükenmeyen gücü, koşulsuz sevgisi ve şefkatiyle en kıymetlimiz olan annelerimiz için aşamayacağımız dağ, geçemeyeceğimiz yol yok. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, bu toprakların başının tacı tüm annelerin günü kutlu olsun.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı'nın “Çocukken canımız yandığında anne derdik, şimdi ise anne deyince canımız yanıyor. Başta kıymetli şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweetleyerek Anneler Günü'nü kutladı.