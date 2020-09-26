Bakanlık, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanındaydı

Evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A.'nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.

Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken; çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, Bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.

Çocuklar verilmeyince halk sokağa dökülmüştü

Remscheid Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya Ailesi ve benzer durumda olan aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlenmişti. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti.