Bakanlık bayramda hastanede tedavi gören gazileri unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören personelin misafirhanede kalan refakatçilerine de bir ziyaret gerçekleştirildi.