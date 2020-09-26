İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan bölgeleri paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne alınan bölgeleri açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan bölgeleri açıkladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan; Adana, Balıkesir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'deki bazı bölgelerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından, “Adana Akyatan Lagünü, Balıkesir Taşlı Ada, Gümüşhane Santa Harabeleri, İstanbul Kamil Abduş Gölü ve Sakız Adası, Kahramanmaraş Döngel Mağarası, Mersin Göksu Deltası ve Tarsus Dalyanı, Cumhurbaşkanımızın Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi” ifadeleriyle paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.