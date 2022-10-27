Ankara'da düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde baklava yeme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan katmer, baklava, lahmacun ve kebap gibi birçok yöresel lezzet vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ankara Gaziantepliler Derneği ve Akat Fuar iş birliğiyle düzenlenen, ‘Gaziantep Tanıtım Günleri' 27-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Gaziantep'in kendine has özelliklerini ve kültürünü vatandaşlara tanıtan etkinlik, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan katmer, baklava, lahmacun ve kebap gibi birçok yöresel lezzeti, vatandaşların beğenisine sundu. Açılan stantlar sayesinde Ankaralılar farklı lezzetleri deneyimledi. Tanıtım günlerinde düzenlenen 'En Hızlı Baklava Yeme Yarışması' ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

“Baklava gayet lezzetli, yemesi de kolay”

Gaziantep tanıtım günlerinde yapılan baklava yarışmasını kazanan Yücel Selçuk, “Ben Doğu bölgesine hakim biriyim. O bölgede de çok defa baklava yemiştim. Gayet lezzetli, yemesi de kolay. Tavsiye ederim. 2 tane daha yerim” dedi.

“Gaziantep'i ayağımıza getirmişler, çok memnun kaldık”

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliklerinde keyifli vakit geçirdiğini ve alışveriş yaptığını ifade eden Meliha Yüksel, “Çok güzel bulduk. Gaziantep'i ayağımıza getirmişler, çok memnun kaldık. Ürünlerini de kullanıyorduk zaten. Memnun olduğum için bugün buradayım. Kurular, biberler, tatlılar, kahvemizin yanına lokum ve kuruyemiş gibi bu şekilde alışverişimizi tamamlaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Katladıktan sonra içine fıstığını, kaymağını ve şekerini ekliyoruz”

Katmer tatlısının çok ince açılması gerektiğini ifade eden tatlı ustası Mahmut Genç, “Katmeri katladıktan sonra içine fıstığını, kaymağını ve şekerini ekliyoruz. Fırına veriyoruz. Anlattığım bütün işlem 3-4 dakikalık işlemdir. Gaziantep'e özgü kılan tabii ki fıstığıdır” ifadelerini kullandı.

Başkentte açılan Gaziantep Tanıtım Günleri 30 Ekim'e kadar devam edecek.