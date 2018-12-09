Bakmakla yükümlü hasta ebeveynleri olan memura tayin müjdesi KDK'dan geldi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuru yapan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında şoför kadrosunda görev yapan bir memur, annesinin diyaliz hastası, babasının da hasta ve bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Ayrıca, babasının hastaneden sağlık kurulu heyet raporunun olduğunu, raporda; sağlık mazereti tayininde istenilen ‘Bir başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyar' ibaresinin de yer almasına rağmen sağlık mazereti tayini için kurumuna yaptığı başvurunun, şoför ihtiyacı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi. Tayin talebi reddedilen memur, Erzincan'da yaşayan anne ve babasının kendisinden başka bakacak kimselerinin olmadığını ifade ederek konuyu KDK'ya taşıdı. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, sorunu çözüme kavuşturmak için, memurun görev yaptığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek söz konusu tayin talebine yönelik bilgi aldı. KDK'nın girişimleri sonucunda memurun tayin talebi idare tarafından yerine getirildi.