Balâ Doğalgaza kavuştu

Ankara'nınh Balâ ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışmasının ve test aşamalarının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

İsmetpaşa Mahallesinde evlerine doğal gaz bağlanan Şahin ailesini Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ziyaret etti.

Başkan Buran, doğal gazın ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği bir hizmet olduğu belirterek, bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün anlamlı bir gün. Bala'da 6 ay önce ilk kazmasını vurduğumuz doğal gazımız artık aktif hale geldi. Şu anda misafir olduğumuz evde doğalgaz kullanılmaktadır. Buda bizi mutlu ediyor yaptığımız işlerin sonuçlarını görmeye başladık. Bala'mızda şu anda belli bölgelere doğalgaz verilmeye başlandı. Geri kalan yerlerinde bu sene içerisinde bitireceğiz" dedi.

İlçe merkezi ile birlikte bazı köylere de doğalgazı götürmeyi planladıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Buran," Bu sene merkezde ki çalışma ile bir kaç köyümüze de bu hizmeti götürebiliriz. Bu konu ile ilgili Başkent Gaz ile konuşarak yatırıma aldıracağız. Hangi köylerimize doğalgazı götürürüz onun çabasında olacağız. İnşallah bu sene 6 köyümüze daha doğalgazı götürmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Balâ'nın gelişmesi için çalışmalara ara ermeden devam edeceklerini belirten Başkan Buran; "İlçemizi geliştirmek için öncelikle bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bala merkezini en kısa süre içerisinde yaşanılabilir bir hale getirmeyi planlıyoruz. Doğalgaz olmazsa olmazlarımızdaydı. Rabbim bunu bize nasip etti" diye konuştu.

Ev sahibi Uğur Şahin ise doğal gazın gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Bala'mıza doğal gazın gelmesinde başta Belediye Başkanımız Ahmet Buran olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ederim. Balâ konum olarak yüksek ve soğuk bir bölge ama şükürler olsun ki evimiz ısındı. Zemheri soğukluk dediğimiz soğuklarda sıcacık bir evimiz oldu. Evimizin içi sıcak olduktan sonra zaten devamı gelir "şeklinde konuştu.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran daha sonra evin doğalgaza bağlanan ocağını yakarak doğalgazın aileye hayırlı olması dileyerek, evin çocuklarına hediyeler verdi.